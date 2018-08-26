أحمد البريكي: سنكشف عن الطقم الثالث بعد مباراة أحد

أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي في النصر، بأنه سيتم الكشف عن الطقم الثالث للفريق عقب مباراة الجولة الأولى أمام أحد، مضيفاً أن بيع الطقم الأبيض فقط في يوم الافتتاح كان لإظهاره تسويقيا بشكل أكبر.

وقال البريكي في مقابلة مع "العربية": لم نطرح القميص الأساسي للبيع في الافتتاح، لأننا وبشكل محتمل سنلعب بالطقم الأبيض في مباراتنا الأولى أمام أحد، لذلك أردنا أن نظهره بشكل أكبر تسويقياً، فيما سيتم عرض الطقمين الأساسي والثالث، غير المعروف حتى الآن، بعد المباراة الأولى.

وأضاف حول أسعار الأطقم: أسعار الأطقم الجديدة ستكون متنافسة جداً وليست عالية ليستطيع المشجع أن يشتري الطقم بشكل سنوي له ولأفراد عائلته، وبدأنا ببيع القمصان بمبلغ 250 ريالا.