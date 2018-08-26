إدارة النصر: سنحقق في دخول المهندي ولا نتشرف بوجوده

أكدت إدارة النصر أنها ستجري تحقيقاً عاجلاً حول دخول ماجد المهندي إلى مقر النادي خلال تقديم اللاعبين، مضيفة بأنها لا تتشرف بوجوده.

وقدم النصر لاعبيه الجدد يوم الجمعة، في حفل حضره حشد جماهيري كبير، أقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في النادي.

وأصدر النصر بياناً يؤكد إجراءه تحقيقا عاجلا حول دخول الصحفي القطري: يوضح النصر لجماهيره وجماهير كرة القدم أنه لم يوجه دعوة للصحافي ماجد المهندي في حفل تقديم لاعبيه، ولا يتشرف بدعوته ولا بأي أحد يسيء للوطن تلميحا أو تصريحا أو من يتخذ مواقف مضادة تجاه مواقف بلادنا المعلنة والصريحة، وستجري الإدارة تحقيقاً عاجلاً ودقيقاً لمعرفة كيفية دخوله إلى مقر النادي ومن سهل له ذلك وكل التبعات.