الأخضر في مهمة اليابان الصعبة لبلوغ نصف النهائي

يستعد المنتخب السعودي تحت 21 عاماً لخوض اختبار صعب أمام اليابان يوم الاثنين في ربع نهائي منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وبلغ الأخضر هذا الدور بعد فوزه على الصين 4-3 مستفيداً من هاتريك لاعب القادسية هارون كامارا، بالإضافة إلى هدف رابع من سعد السلولي في ثمن نهائي كرة القدم في الدورة التي تتختم منافسات كرة القدم فيها بالأول من سبتمبر المقبل.

وتأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني برصيد 4 نقاط من فوز قوامه 3-0 على ماينمار وتعادل مع إيران مقابل خسارة أمام كوريا الشمالية.

وفي المقابل، بلغ اليابانيون ربع النهائي بعدما حلوا في المركز الثاني ضمن المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف فيتنام، وأمام كل من باكستان ونيبال، فيما تجاوزوا ماليزيا بهدف في ثمن النهائي.

وتلعب بقية مباريات الدور يوم الاثنين وتجمع سوريا وفيتنام والإمارات وكوريا الشمالية وأوزبكستان وكوريا الجنوبية.