الأنصاري يشارك في تدريبات الفيصلي

شارك الكويتي فهد الأنصاري في تدريبات الفيصلي مساء الأحد، بعد يوم واحد من توقيعه معه عقد إعارة يمتد حتى نهاية عقداً احترافياً يمتد حتى نهاية الموسم.

وتعاقدت إدارة الفيصلي برئاسة فهد المدلج مع اللاعب الكويتي المخضرم (31 عاماً) بعدما انتهت علاقته مع اتحاد جدة الذي مثله عامين، وعاد إلى القادسية الكويتي.

وفي المقابل، واصل المصري صالح جمعة غيابه عن تدريبات الفريق لليوم الخامس على التوالي، علماً بأنه تحول إلى لاعب استثمار بعدما أتم الفيصلي تسجيل لاعبيه الأجانب.

ويستعد الفيصلي سادس الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي ووصيف بطل كأس الملك لمواجهة الباطن أواخر الشهر الحالي في الجولة الأولى من دوري الموسم الجديد.