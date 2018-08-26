جوليانو: يجب أن نلعب جميعاً باسم النصر

أكد البرازيلي جوليانو لاعب النصر الجديد بأنه يشعر وكأنه في بلده وذلك بعد الترحيب الذي لقيه من جماهير النصر في حفل استقبال اللاعبين الجدد وكذلك لاعبي الفريق.

وقال جوليانو على هامش افتتاح متجر النصر الجديد لـ"العربية": وجدت الكثير من الترحيب من الجماهير واللاعبين وهذا أمر مهم من أجل التأقلم بسرعة لأنهم جعلوني أشعر وكأنني في بلدي.

وواصل: سنكون مؤهلين لتحقيق الإنجازات هذا الموسم، لقد وصلت للتو وسأبدأ بخوض التدريبات وسألتقي لاعبي الفريق وإذا أردنا النجاح يجب أن نعمل معاً كفريق واحد دون تمييز بين اللاعبين المحليين أو الأجانب، الجميع يلعب باسم النصر فقط.

وزاد: تحدثت مع برونو قبل حضوري إلى هنا وأخبرني أن جميع الأندية قامت بإحضار عدة لاعبين مميزين وستكون المنافسة قوية وصعبة في الموسم الحالي وأتمنى التوفيق لفريقي.