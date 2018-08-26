حمدالله يرتدي قميص ماجد عبدالله الشهير في النصر

منح النصراويون لاعبهم الجديد عبدالرزاق حمدالله القميص رقم (9) والذي اشتهر به قائدهم السابق ماجد عبدالله، كبير هدافي الدوري السعودي والأخضر عبر التاريخ، بعدما ظل الرقم معلقاً العام الماضي.

وتعاقدت إدارة سعود آل سويلم مع المهاجم المغربي بعدما فسخ عقده مع الريان القطري ليكون سابع اللاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما تقرر بقاء البرازيلي برونو أوفيني موسماً ثالثاً.



وارتدى المهاجم السابق نايف هزازي القميص الأشهر في تاريخ النادي الأصفر صيف 2015 عندما انتقل إلى صفوفه قادماً من الشباب، لينهي تعليق الرقم الذي بدأ في العام 2009، لكن الرقم الشهير لم يرتده أي لاعب بعدما رحل هزازي بمخالصة مالية وانتقل بعدها إلى التعاون وبوتوساني الروماني قبل العودة من جديد إلى السعودية أمام أحد.



واتخذ النصراويون قراراً بتعليق الرقم 9 بعد اعتزال النجم ماجد عبدالله كرة القدم وتحديداً عقب تحقيق لقب كأس الكؤوس الآسيوية، لكنهم عادوا لمنحه إلى المهاجم الشاب حينها علي يزيد في موسم 2000-2001.



وبقي يزيد يرتدي الرقم الشهير، حتى تم الاستغناء عنه مطلع موسم 2006-2007 وينتقل بعدها إلى اللاعب البرازيلي الشهير دينيلسون الذي ارتداه موسما واحداً قبل أن يتحول إلى عواد العتيبي الذي غادر النصر موسم 2009-2010، وحينها قررت الإدارة الصفراء تعليق الرقم حتى انتقال نايف هزازي.