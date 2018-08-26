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كارينيو يغلق تدريبات النصر قبل مواجهة أحد

المصدر: العربية.نت
المدرب الأوروغوياني في تدريب نصراوي سابق
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قرر الأوروغوياني دانييل كارينيو مدرب النصر إغلاق تدريبات الفريق ابتداء من يوم الأحد وذلك استعداداً لمواجهة أحد في الثلاثين من أغسطس الجاري.

ويرحل النصر، ثالث الدوري السعودي للمحترفين إلى المدينة المنورة لمواجهة أحد في أولى جولات الموسم الجديد، وسط انتظار جماهيره لمشاهدة نجومه الأجانب الجدد الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت يوم الجمعة الماضي.

وضم النصراويون كلاً من الأسترالي براد جونز والبيروفي كريستيان راموس والبرازيليين بيتروس وجوليانو والنيجيري أحمد موسى والمغربيين نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله فيما استمر المدافع برونو أوفيني لموسم ثالث، وتحول محمد فوزير إلى لاعب استثمار.

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#النصر, #أحد, #كارينيو

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