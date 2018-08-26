الأندية السعودية تقتدي ببرشلونة والريال..وتتطلع لنابولي

تلعب متاجر الأندية دورا مفصليا في تسويق منتجات الفريق الأصلية، كالقمصان على وجه الخصوص، أو الإكسسوارات بشكل عام، فهي تساهم في زيادة مدخول النادي عبر شغف الجماهير.

وفي قائمة الأندية العالمية، تعد فرق مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، الأكثر مبيعا لقمصان النادي، بحسب إحصائية في موقع "فور فور تو"، ويتم شراء هذه القمصان عبر متاجر الأندية الرسمية في محلات نايكي الأميركية وأديداس الألمانية، أو المحلات التي تبيع المنتحات في النادي نفسه.

ويمتلك النادي الكتالوني 7 متاجر رسمية داخل المدينة، تحمل اسم الفريق وجميع منتجاته، و9 في باقي مدن إسبانيا، تحمل الطابع الرسمي للنادي فقط. فيما يملك ريال مدريد، غريم برشلونة الأزلي، 13 متجرا في العالم، أحدها في لا رامبلا، أشهر شوارع مدينة برشلونة.

وقبل قرابة شهرين، اعتمد نابولي بيع قمصانه عن طريق "أمازون" أشهر مواقع البيع الإلكترونية، ليكون أول ناد في العالم يبيع منتجاته بشكل رسمي عبر متجر إلكتروني، غير الخاص بموقع النادي الرسمي.

وافتتح النصر متجرا جديدا له يوم السبت، ليعرض فيه قمصان الفريق الجديدة والتي شهدت راعيا جديدا، الاتحاد للطيران، واللون الأبيض الذي لم يسبق للنادي في تاريخه أن ارتداه، ما شهد إقبالا من الجماهير التي قامت بشراء القمصان المعروضة في مدة قصيرة.

ومنذ قدوم البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيز لصفوف مانشستر يونايتد، تم بيع قرابة 3 ملايين قميصا للفريق الأحمر، فيما حل ريال مدريد ثانيا بقرابة مليونين و300 ألف قميص، وكان برشلونة في المركز الثالث تحديدا ببيع ما يقارب مليوني قميص، فيما ارتفعت الأرقام لاحقا بعد وصول البرازيلي كوتينيو.

وفي الدوري السعودي، قام أهلي جدة بتجديد متجره كي يكون ملائما ومواكبا لمتاجر الأندية العالمية، تحديدا بعد أن غرد الحساب الرسمي للمتجر على "تويتر" يوم 23 أغسطس الجاري، أن هناك مفاجآت، وغالبا سيشملها الإعلان عن الأطقم الجديدة، ودشن النصر يوم الأحد متجره الجديد والذي يعرض قمصان النادي الحديثة والقديمة بالإضافة إلى مقتنيات أخرى تحمل شعار النادي الأصفر.

وبدأ الهلال ببيع أطقمه عبر متاجر في ملعب النادي الرسمي، كي يتسنى للمشجعين اقتناء الأطقم بشكل سلس قبل وبعد مباريات الفريق الرسمية. ويقوم متجر اتحاد جدة بعرض تخفيضات قرابة نهاية كل موسم، كما عرض قميصا خاصا بتتويج الفريق ببطولة كأس الملك 2018، مكتوب عليها "نحن الأبطال"، باللونين الأبيض والأسود.

وأعلن الشباب في وقت سابق عن أطقمه الجديدة، كما قد قرر الإعلان عن متجر النادي الجديد الذي سيفتح أبوابه قريبا وسيضم جميع منتجات النادي. فيما سبق أن دشن الاتفاق متجره الرسمي بنهاية الموسم الماضي، 2017 – 2018، إلا أنه أصدر بيانا رسميا يوم السبت، يؤكد أن إقبالا جماهيريا شهده المتجر، خاصة بعد إعلان الأطقم الجديدة، والتي لاقت استحسان غالبية الجماهير الرياضية.