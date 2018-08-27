آل سويلم: نرفض توجيه الإساءات لكل من خدم النادي

أكد سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر رفضه التام لأي إساءة توجه لكل من خدم النادي سواء كان تلميحاً أو تصريحاً، وشدد النصر على تقدير كل من قدم خدماته للنادي.

ونشر النصر يوم الاثنين تصريحات آل سويلم في بيان رسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال فيه: يؤكد مجلس إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم كامل تقديره واحترامه لرئيس نادي النصر السابق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي ورفضه التام لأي إساءة تلميحا أو تصريحا لسموه.

وأضاف: نشدد على تقدير إدارة النصر لكل من خدم النادي سواء كان رئيسا أو عضوا شرفيا أو محبا للنادي.

وأعلنت إدارة النصر ترحيبها بكافة أعضاء الشرف ومحبي النادي، وأكد البيان الرسمي على أن النصر للجميع، واختتم: لا يمكن أن تقبل الإدارة بالتفرقة وبمحاولة خلق الانقسامات من أي شخص كان، ليبقى النصر أولا.