اتحاد القدم: الزمالك سيواجه الهلال والاتحاد في السوبر

أكد الاتحاد السعودي أن الهلال والاتحاد اختارا اللعب مع الزمالك في مباراتي السوبر السعودي المصري وذلك بسبب عدم تعاون الأهلي وتأخره بإعطاء مواعيد محددة.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن يوم الاثنين موافقته على خوض الأهلي مباراة السوبر السعودي على كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز في القاهرة أمام الهلال، إلا أن اتحاد القدم السعودي عاد للتأكيد على أن الزمالك سيكون طرفاً في المباراتين.

وقال اتحاد القدم في بيانه: يود الاتحاد السعودي لكرة القدم التأكيد على أن مباراتي السوبر السعودي المصري ستقامان كما حدد لهما سابقاً في الرياض بين الهلال والزمالك، وفي جدة بين الاتحاد والزمالك.

وزاد: يأتي ذلك بعد أن اختار الناديان اللعب مع الزمالك لعدم تعاون النادي الأهلي المصري ولتأخره في إعطاء مواعيد محددة، وفق ما هو مأمول بالتعاون في مثل هذه المناسبات، التي تتطلع معها الأندية السعودية لبناء شراكات تعزز علاقات المحبة والأخوة بين رياضيي مصر والسعودية.