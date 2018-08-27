احتفال لتدشين النسخة الأضخم من الدوري السعودي

تحتفل الرياضة السعودية الثلاثاء بتدشين الموسم الجديد للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين كأضخم وأكبر نسخة في تاريخ المسابقة، وذلك برعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وتشهد منافسات الدوري السعودي للمحترفين مشاركة 128 محترفا أجنبيا من 41 جنسية، منهم 90 محترفا جديدا تعاقدت معهم الأندية في فترة التسجيل الصيفية و38 من محترفي الموسم الماضي.



ويشارك في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 35 لاعبا محترفا من أفريقيا و63 محترفا من أميركا الجنوبية و16 محترفا من أوروبا و12 محترفا آسيويا ومحترفان من أميركا الشمالية.



وتدخل الأندية السعودية موسمها الجديد بصورة مغايرة عما كانت عليه في مواسم سابقة حيث تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنهاء مشكلة ديون الأندية الخارجية والتزاماتها التي ظلت تحد من قدرتها على التعاقدات وتضعها أمام تحديات وعوائق وتهديدات بعقوبات مالية وانضباطية.



وشكل هذا نقطة تحول كبرى تزامنت مع دعم آخر للأندية التي شرعت في تعاقدات كبيرة مع نجوم بمستويات عالية وبصورة غير مسبوقة، حيث جرى استقطاب نجوم وفق معايير عالية بدعم مباشر من آل الشيخ ليشكلوا إضافة جديدة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق يوم الخميس المقبل فعاليات المرحلة الأولى من منافسات المسابقة التي تقام بمشاركة 16 فريقا هي الهلال وأهلي جدة والنصر والاتفاق والفتح والفيصلي والتعاون والفيحاء واتحاد جدة والشباب والباطن والقادسية والرائد وأحد والوحدة والحزم.