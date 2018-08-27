الأخضر الأولمبي يخسر من اليابان ويودع الآسياد

خسر المنتخب السعودي الأولمبي بهدفين مقابل هدف أمام اليابان في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين على أرضية استاد بكانساري، ضمن منافسات دور الـ8 بدورة الألعاب الأولمبية الآسيوية، ليودع المنافسات من ربع النهائي.

وافتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق يوتو إيواساكي، فيما أدرك الأخضر الأولمبي التعادل في الدقيقة 39 بهدف سجله يوغو تاتسوتا في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق يوتو إيواساكي، ولم يتمكن المنتخب الأولمبي من إدراك التعادل والعودة مجددا إلى المباراة، لتتأهل اليابان إلى نصف النهائي.

وكان الأخضر وصل إلى دور الـ8 بعدما تأهل ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات، قبل أن يكسب الصين 4-3 في دور الـ16.