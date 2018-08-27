الأهلي يواجه الهلال من جديد في السوبر السعودي المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على إقامة كأس السوبر السعودي المصري بين الهلال والأهلي المصري على كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز في القاهرة، على أن يلاقي اتحاد جدة نظيره الزمالك في السعودية على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه يوم الاثنين إن الأهلي سيواجه الهلال في القاهرة، ووافق على مشاركة الزمالك أمام الاتحاد على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي في جدة.

وسبق أن اعتذر الهلال عن المشاركة في السوبر السعودي المصري نظراً لعدم تحديد الثامن من نوفمبر موعداً للمباراة، وقال الاتحاد السعودي حينها إن الزمالك سيشارك في المباراتين أمام الهلال والاتحاد على كأسي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي.