انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تنطلق الثلاثاء فعاليات الموسم الجديد لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بالسعودية، وذلك بعد قرار زيادة عدد أندية المسابقة إلى 20 ناديا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وبجوائز تعتبر الأعلى كذلك.



وأنهت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان تعاقداتها الأجنبية، بعد أن أتمت صفقة انتقال 130 لاعباً أجنبياً حيث أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي للعبة زيادة عدد المحترفين الأجانب إلى سبعة لاعبين بطريقة (6 + 1) .



وتنطلق فعاليات هذه النسخة من البطولة يوم الثلاثاء بخمس مباريات ضمن منافسات المرحلة الأولى حيث يستضيف العدالة فريق هجر ويلتقي الشعلة مع النهضة في الخرج ويواجه الوشم ضيفه نجران ويلعب الجبلين مع جدة في حائل فيما يستضيف العروبة فريق النجوم.

وتستكمل مباريات المرحلة بالأربعاء حيث يحل ضمك ضيفا على أبها ويلتقي العين مع الكوكب ويواجه الأنصار ضيفه الطائي فيما يلعب المجزل مع القيصومة والجيل أمام الخليج.