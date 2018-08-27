متابعو الكرة السعودية يسألون "أس تي سي": أين دورينا؟

دشن متابعو كرة القدم السعودية وسماً يسألون به شركة "أس تي سي" الناقل الحصري لحقوق المباريات عن القنوات التي ستنقل مباريات دوري المحترفين مع بقاء يومين فقط على انطلاقة الدوري السعودي في نسخته الأقوى عبر التاريخ.

وتعاقدت أندية دوري المحترفين السعودي التي يبلغ عددها 16 نادياً مع مشاركة 128 محترفاً أجنبياً، من 41 جنسية، منهم 90 محترفاً جديداً في فترة التسجيل الصيفية، أبرزهم النيجري أحمد موسى لاعب النصر وعمر عبدالرحمن لاعب الهلال وكريم الأحمدي متوسط ميدان اتحاد جدة وجوزيف لاعب الأهلي الجديد، وترقب للوحدة الصاعد حديثاً بعد سوق انتقالات صيفي مثير.

ووقعت شركة "أس تي سي" مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم السعودي في الخامس من فبراير الماضي لمدة 10 أعوام مقابل 6.6 مليار، لكن مع بقاء يومين على انطلاق الدوري السعودي لم يتم الإعلان عن القنوات الناقلة، لكن الصورة لم تتضح بعد حول نقل المباريات تلفزيونيا أو عبر شبكة الإنترنت.

وارتفع وسم # وين_دورينا_يا_أس_تي_سي إلى قائمة أعلى الوسوم متابعة في السعودية بعد ساعات معدودات من تدشينه مساء يوم الاثنين من قبل الجماهير الراغبة بمتابعة أنديتها في مباريات الجولة الأولى من الدوري.

وكان عبدالهادي الحبابي رئيس اتحاد كرة الطائرة السعودي السابق أحد المشاركين في الوسم، متسائلاً عن القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي، وشاركه في ذلك بعض جماهير النصر الذين يرغبون بمشاهدة لاعبيهم الأجانب الجدد، وطرحوا سؤالاً عن القناة الناقلة لمباراة فريقهم أمام أحد، وبعضهم قال بأنه قد يضطر إلى الذهاب للمدينة المنورة لمشاهدة الفريق من المدرجات.

واعتبر بعض المشاركين في الوسم أن الموسم الحالي يعد من أغرب المواسم التي مرت على كرة القدم السعودية، كون القنوات الناقلة لم يتم تحديدها أو الإعلان عنها، وذلك خلافاً للفترات الماضية التي كان يعرف المشجع القناة قبل انطلاقة البطولة المحلية بفترة كافية.

وينطلق دوري المحترفين السعودي يوم الخميس القادم بلقاء الاتفاق والرائد، وبعده أحد والنصر والوحدة والحزم.