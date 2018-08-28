أسامة هوساوي يعلن اعتزاله الدولي

أعلن أسامة هوساوي قائد المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 اعتزاله اللعب الدولي وتفرغه لمسيرته الرياضية في نادي الوحدة الذي عاد إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكتب هوساوي على حسابه الرسمي في "تويتر": ارتداء شعار الوطن غاية الطموح لدى اللاعب الرياضي، مهما حصدت من إنجازات شخصية فهي لا توازي مشاركة واحدة باسم الوطن لأن الوطن دائما هو الأول، لقد كان لي الشرف العظيم في تمثيل المنتخب الوطني طوال 12 عامًا لعبت فيها 135 مباراة.. واليوم أستأذن الجميع بأن أعلن عن قراري الشخصي بـاعتزال اللعب الدولي مقدمًا شكري وامتناني لزملائي الذين لعبت معهم والجماهير لدعمهم الدائم لي والشكر موصول لجميع القيادات الرياضية الوطنية التي تعاقبت على قيادة الدفة الرياضية في وطننا الغالي.

ولعب هوساوي (34 عاماً) مباراته الأولى مع المنتخب السعودي للمرة الأولى في تصفيات كأس آسيا 2007 أمام اليمن في أكتوبر 2006، واستمر عنصراً أساسياً في قائمة الأخضر حتى كأس العالم الماضية.

وشارك هوساوي في 3 بطولات كأس آسيا وصل في الأولى إلى النهائي قبل الخسارة أمام العراق، و4 بطولات كأس الخليج والبطولة العربية 2007 وأخيراً كأس العالم 2018.