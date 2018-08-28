إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إطلاق اسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين في نسخة استثنائية تقام خلال الموسم الجديد.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية من الولايات المتحدة الأميركية: أعلن إطلاق اسم كأس الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين استثنائياً هذا الموسم وهذا أقل ما يقدم لولي العهد الذي لولا دعمه لما استطعنا تقديم أفضل وأفخم نسخة من دوري المحترفين.

وواصل: أن نكون الأفضل في الشرق الأوسط ليس مستغربًا، وكعبنا عالٍ منذ زمن، وهدفنا أن نكون ضمن أفضل 10 دوريات في العالم، إذا حضر الجمهور والإبداع فإن النقل التلفزيوني مع STC سيكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم