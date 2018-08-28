الاتحاد السعودي يواجه مماطلات أهلي مصر بحزم

بيان تلاه آخر في ظرف دقائق معدودة، الاتحاد المصري يعلن موافقته على مشاركة الأهلي في مباراة السوبر السعودي المصري، واتحاد القدم السعودي يعود للتأكيد على موقفه السابق، الزمالك سيكون طرفاً في المباراتين.

قصة إقامة السوبر السعودي المصري للمرة الثالثة في تاريخه كانت تسير بسلاسة حتى منتصف الشهر الجاري، لؤي السبيعي أمين عام اتحاد كرة القدم السعودي يذهب إلى القاهرة رفقة عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات ويتفقان مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لـ"الجبلاية" وعامر حسين على المواعيد التي ستقام فيها المباراتين.

مصادر ذكرت لـ"العربية.نت" أن الجانب السعودي أحضر روزنامة الموسم كاملاً لتحديد التواريخ والتي اتفق الطرفان على أن تكون في الخامس والثامن من نوفمبر المقبل، مع الأخذ بالاعتبار مشاركة الأهلي القارية، وأبدى الطرف السعودي دعمه لمشاركة النادي القاهري الإفريقية، حتى وإن استلزم الأمر تعديل التاريخ الخاص بمواجهته الهلال في الرياض.

بعد نحو 3 أسابيع من ذلك اللقاء، الهلال يعلن انسحابه من خوض المباراة خلال استعداده للقاء اتحاد جدة في كأس السوبر لعدم التزام الأهلي بالتواريخ المحددة بين الطرفين، وبعده بقليل يعلن اتحاد القدم السعودي أن الزمالك سيكون طرفا في المباراتين أمام الهلال والاتحاد على كأسي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي.

بعد أيام من الهدوء، أشعل نادي الإسماعيلي الأجواء من جديد بإعلانه الاعتراض على اختيار الزمالك رابع الدوري المصري الموسم الماضي، بينما جاء الإسماعيلي وصيفاً، لكن أعضاء في اتحاد القدم المصري رفضوا إقحام مجلس إدارتهم في الأمر.

مصادر أخرى أبلغت "العربية.نت" أن المنظمين لمباراتي السوبر يرون أن وجود الزمالك سيمنح البطولة زخماً جماهيرياً أكبر من نظيره الإسماعيلي نظراً لشعبيته الكبيرة في البلدين، والزحف الجماهيري المتوقع من أنصار "القلعة البيضاء" إلى ملعبي المباراتين.

وأخيراً، الاتحاد المصري يعلن موافقته على مشاركة الأهلي في مباراة السوبر أمام الهلال في القاهرة، والزمالك يلعب في جدة مع الاتحاد، لكن اتحاد القدم السعودي عاد للتأكيد أن الزمالك سيكون طرفاً في كلا المباراتين، ويرفض تماماً أن يشارك الأهلي أمام الهلال بعد مماطلته وعدم إعطاء تواريخ محددة لإقامة المباراة، وسط تأكيدات بأن بيان الاتحاد المصري لن يغير من الأمر شيئاً.