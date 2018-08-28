الحسن اليامي: دياز يحتاج للصبر وسينجح مع الاتحاد

يرى الحسن اليامي مهاجم اتحاد جدة السابق أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق قادر على تحقيق النجاح بيد أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت عقب مباراتين رسميتين لم يحقق خلالهما الفوز.

وبدأ الاتحاد موسمه ببدايةٍ متعثرة بعدما خسر مواجهة السوبر لصالح الهلال في المواجهة التي أقيمت في العاصمة لندن 18 أغسطس الفائت بافتتاح الموسم السعودي.

وواصل الاتحاد تعثره حينما تعادل 1-1 أمام ضيفه الوصل الإماراتي يوم الجمعة الماضي على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ذهاب دور 32 لبطولة الأندية العربية، فيما سيقابل الشباب في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي.

وقال اليامي لـ"العربية.نت": الفريق استعد بشكل جيّد للموسم حيث إن المعسكر كان ناجحاً بوجود مدرب خبير مثل رامون دياز وأجانب مميزين، والجميع يعلم أن الادارة غيرت جلد الفريق بنسبة 80% وهو ما يؤكد حاجته لوقت حتى تتم عملية الانسجام بين اللاعبين، ومن الطبيعي ظهوره بتلك الصورة التي كان عليها في مواجهتي الهلال والوصل الاماراتي.

وأضاف: شاهدت انتقادات جماهيرية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي على المدرب دياز وبعض اللاعبين، وأطالب الجماهير بالصبر على الفريق والوقوف مع الإدارة ومتأكد بأن الفريق سيظهر بصورة مغايرة في مباراة الشباب.

وقال: لا شك أن الفوز على الشباب في أول مباراة للفريق خارج أرضه سيكون بمثابة الحافز للاعبين وللجماهير وستكون انطلاقة مميزة بالإضافة إلى أنه سيخفف الضغوطات على اللاعبين بعد مباراتي الهلال والوصل.

وأشار اليامي إلى أنه يتوقع نجاح دياز في قيادة الفريق نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، وزاد: دياز مدرب كبير ولديه تاريخ مميز ويعرف الدوري السعودي جيداً وأتوقع أن ينجح مع الاتحاد متى ما وجد التوليفة المناسبة وسنشاهد الاتحاد بشكل آخر يليق باسم هذا النادي الكبير.