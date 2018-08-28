الفتح يضم نايف العنزي إلى الجهاز الفني

أعلن نادي الفتح يوم الثلاثاء التعاقد مع المدرب نايف العنزي للعمل كمستشار فني لمدة موسم واحد ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء ذلك استجابة من النادي لما غرد به تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ، مساء الاثنين ، حيث أكد على أنه لن يجرى السماح لأي فريق بالمشاركة في دوري المحترفين إلا بوجود مدرب وطني ضمن الجهاز الفني.



وذكر آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": لن يلعب الفريق في الدوري إلا بوجود مدرب وطني في الطاقم التدريبي ... إلى الآن الرائد فقط من طبق ذلك!.



وطالب الاتحاد السعودي لكرة القدم ، الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين ، ضرورة الالتزام بالقرار الصادر من مجلس الإدارة الخاص بتطبيق اشتراطات الأجهزة الفنية العاملة في الفريق الأول.



وذكر الاتحاد السعودي في بيان صادر عنه أن القرار ينص على أن يكون أحد مساعدي المدير الفني سعودي الجنسية وحاصلا على رخصة التدريب من الدرجة الأولى أو ما يعادلها.