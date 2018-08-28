القادسية يبقي حارسه مسرحي في صفوفه حتى 2023

مددت إدارة القادسية عقد حارس المرمى فيصل مسرحي 4 مواسم إضافية، ليبقى في صفوف الفريق حتى 2023 بعدما كان عقده السابق ينتهي في يونيو من العام القادم.



وظهر مسرحي (25 عاماً) للمرة الأولى مع القادسية موسم 2015-2016، واستطاع حراسة مرمى الفريق في 71 مباراة دورية حتى نهاية الموسم الماضي.



وتعاقدت إدارة القادسية مع الحارس الأسترالي دونكان ليحمي مرمى الفريق في النسخة الجديدة من دوري المحترفين السعودي والذي يبدأه بلقاء الفتح يوم الجمعة.