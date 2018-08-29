آل الشيخ: الجمهور يجب أن يشاهد الدوري مجاناً

شدد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على إيجاد حل سريع للبت في نقل بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن بث المباريات عبر تطبيق لا يعد كافياً أو مجانياً.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" تغريدات تطالب بالإسراع في حل مشكلة النقل التلفزيوني، وكتب: لازلت أرى أن نقل الدوري في تطبيق مجاني غير كاف، اليوم بإذن الله يحسم الأمر.

وبعدها بدقائق أضاف تغريدة ثانية مؤكدا فيها جاهزية هيئة الإذاعة والتلفزيون لنقل البطولة، وقال: التطبيق = نت = مو مجاني، الجمهور يجب أن يرى مجاناً، هذا توجيه سيدي ولي العهد، لا منة لنا ولا فضل، شوفوا لكم حل، وإلا داوود يسخن.

لتقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون بتأكيد جاهزيتها لنقل بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بالطريقة التي تليق بالمتابعين، وكتبت على حسابها في "تويتر": كلام أبو ناصر على متمة، قنواتنا الرياضية وبالتعاون مع هيئة الرياضة، ودعمها، على أتم الاستعداد لنقل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجودة التي يستحقها المشاهد السعودي، عسى STC توحي.