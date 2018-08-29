آل الشيخ يطالب STC بتوضيح طريقة مشاهدة الدوري

طلب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة من شركة الاتصالات السعودية "STC"، توضيح الطريقة التي تتاح عبرها مشاهدة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها على حسابه "تويتر" يوم الثلاثاء : على "STC" أن تعقد مؤتمرا صحافيا وتوضح فيه طريقة النقل التلفزيوني وبشكل عاجل.

وأضاف: من غير المعقول، تبقت 48 ساعة على انطلاقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، والمشاهدون يريدون معرفة طريقة النقل التلفزيوني من قبل الشركة، ويجب أن تكون هناك وسيلة مجانية وبدون تأخير للمشاهدة.

وكانت شركة الاتصالات السعودية قد حصلت على حقوق نقل مباريات المسابقات السعودية ومنها كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى الرعاية التسويقية، وهو أكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط.