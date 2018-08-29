الأندية السعودية تكمل ضم المساعدين وأعضاء الجهاز الطبي

أعلنت إدارات 16 نادياً سعودياً اكتمال تعيين مساعدين فنيين سعوديين للمدربين ومثلهم أعضاء في الجهاز الطبي، وذلك ضمن اشتراطات اتحاد القدم على الأندية المشاركة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختارت إدارة الهلال اللاعب السابق تركي الشايع ليكون مساعداً للمدرب جورجي جيسوس ووليد الشدوخي عضواً في الجهاز الطبي، وعينت إدارة أهلي جدة فهد مدهش وأحمد هزازي، واختار النصراويون لاعبهم السابق فيصل سيف مساعداً لكارينيو وعبدالله القشعمي في الجهاز الطبي.

واستعانت إدارة اتحاد جدة ببندر باصريح مدرب القادسية السابق، وكذلك عبدالعزيز السلمي، وعيسى المحياني سيكون كذلك مساعداً لمدرب الوحدة وعمار عبداللطيف عضواً في الجهاز الطبي، وأصبح يوسف الغدير مساعداً لمدرب الباطن وهليل العنزي في الجهاز الطبي، وسعد السبيعي ضمن الجهاز الفني الخاص بنادي الرائد وعبدالعزيز القوسي في الجهاز الطبي.

وسيكون نايف العنزي مساعداً لفتحي الجبال مدرب الفتح، ومجتبى الغزال في الجهاز الطبي، وعبدالحكيم التويجري مساعداً لليوناردو راموس مدرب الاتفاق وأحمد بوصالح في الجهاز الطبي، وسلطان القنوي وثامر الشهراني في الشباب، ومحمد العرياني ويوسف اليوسف، وعلي القرني وعبدالرحمن الحجيلي في أحد وعبدالعزيز البيشي وعبدالمحسن عبدالهادي في القادسية، وعبدالله عسيري وخريف الخريف في التعاون والحميدي العتيبي وجزاء المطيري في الفيصلي.



