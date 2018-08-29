الجبال يشدد على أهمية تجاوز المواجهة الأولى

شدد فتحي الجبال مدرب الفتح على أهمية مباراة الفريق الأولى ضد القادسية يوم الجمعة ضمن الجولة الأولى لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المدرب التونسي في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأربعاء: المواجهة مهمة كونها في انطلاقة المسابقة، ومن الضروري البحث عن حصد العلامة الكاملة مبكرا، خاصة أن بدايتنا دائما ما تكون غير جيدة.

وأضاف: خضنا ثلاث مراحل إعدادية في الفترة الماضية استعدادا للدوري، وذلك من أجل زيادة عملية التجانس بين اللاعبين، وأجرى الفريق مباريات ودية في جميع مراحل الإعداد.

وواصل: قام الفتح بتغيير 50% من لاعبيه، وذلك للوصول لفريق قوي ومتجانس يمتلك الكفاءات الفنية المتميزة.