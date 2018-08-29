الجماهير تترقب ظهور النصر الجديد في المدينة المنورة

تنطلق مساء الخميس مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مباريات حيث يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على أحد في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، في حين يستضيف الاتفاق نظيره الرائد ويلتقي الوحدة أمام ضيفه الحزم.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد أعلن عن تغيير اسم الدوري السعودي للمحترفين ليكون باسم كأس الأمير محمد بن سلمان، خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين.



ويبدأ النصر مشواره هذا الموسم حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أحد، وينتظر النصراويون رؤية فريقهم الجديد والذي تغير بشكل كبير عن الموسم الماضي بعدما تعاقدت إدارته مع 7 لاعبين أجانب بالإضافة إلى 3 لاعبين محليين هما المدافعان حمد المنصور وسلطان الفيصلي لاعبا الفيصلي والحارس عبدالله العويشير قادماً من الفتح.

وقررت إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم إعادة الأوروغوياني دانييل كارينيو ليقود أصفر العاصمة مجدداً بعد موسم كان ناجحاً حينما قاد الفريق في موسم 2013-2014 وحقق لقبي الدوري وكأس ولي العهد.

ويملك النصر عدداً من اللاعبين المميزين بعدما تعاقدت الإدارة مع المهاجم النيجيري أحمد موسى لاعب ليستر سيتي الإنجليزي والبرازيلي جوليانو لاعب فنربخشة التركي ومواطنه بيتروس والحارس الأسترالي براد جونز والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط والمدافع البيروفي راموس، فيما جددت عقد المدافع البرازيلي برونو أوفيني الذي يخوض الموسم الثالث له مع الفريق.

وفي المقابل يسعى أحد لتقديم أداء مميز هذا الموسم بعكس الأداء الذي ظهر به الموسم الماضي والذي كان الفريق قريباً من العودة لدوري الدرجة الأولى إلا أنه نجح بالفوز في مباراة ملحق الصعود أمام الطائي.

وتعاقدت إدارة أحد مع المدرب البارغوياني فرانسيسكو آرسي بجانب التعاقد مع 8 لاعبين أجانب هم الحارس الجزائري زهير لعروبي والمدافعين الكاميروني ديكو أدولف والبوسني أنيس سيبوفيتش والبرازيلي داليسون سوزا ومواطنه برونو سانتانا الذي لعب في خط الوسط والغاني كارلوس أوهين والسوري تامر حاج محمد والمهاجم البرازيلي لوكاس ريبامار، كما ضمت حسين عبدالغني قائد الأهلي والنصر والمنتخب السعودي السابق ونايف هزازي الدولي السعودي السابق.



الاتفاق والرائد









وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد يبحث الاتفاق عن أول ثلاث نقاط له حينما يستضيف الرائد. ويسعى الاوروغوياني ليوناردو راموس مدرب الاتفاق لتحقيق الفوز في أول مواجهة له مع الفريق بعدما أستعد فريقه للدوري في هولندا.

وتعاقدت الإدارة الاتفاقية مع أربعة لاعبين جدد هم المدافع الأوروغوياني رامون أرياس ومواطنه برايان أليمان والبرازيلي فارلي روزا والأرجنتيني كريستيان خوانكا، لينضموا إلى الحارس الجزائري رايس مبولحي والتونسي فخر الدين بن يوسف والمصري حسين السيّد والسلوفاكي فيليب كيش.

وفي المقابل يتطلع الرائد لمسح الصورة التي ظهر بها في الموسم الماضي بعدما نجح في البقاء في الدوري السعودي للمحترفين في اللحظات الأخيرة بعد فوزه على الكوكب في ملحق الصعود.

واستعد الرائد للموسم الرياضي بعدما أقام معسكراً إعدادياً في جمهورية التشيك بقيادة مدربه الجديد البلجيكي بينسيك هاسي.

ودعمت إدارة الرائد صفوف الفريق بست لاعبين أجانب جدد هم الجزائري عز الدين دوخة حارس أحد السابق، ومواطنه هشان بلقروي والمغربي أحمد حمودان، والمصري محمد عطوة والمقدوني فرحان حساني والبلجيكي ياسين الغناسي الذين انضموا للبرازيلي دانييل أمورا والغيني اسماعيل بانغورا.



الوحدة والحزم



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يلتقي الصاعدان حديثاً الوحدة وضيفه الحزم في مستهل لقاءاتهما لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويبحث الوحدة عن إعادة أمجاده السابقة بعدما أكملت إدارته برئاسة حاتم خيمي استعدادها بتعاقدات كبيرة أبرزها مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وأبرمت إدارة الوحدة عددا كبيرا من الصفقات المحلية يتقدمهم المدافع أسامة هوساوي العائد مجدداً إلى النادي بعد عشر سنوات تنقل بها بين أندية الهلال وأندرلخت البلجيكي وأهلي جدة، وقائد أهلي جدة تيسير الجاسم وزميله صالح العمري ووليد باخشوين، ومدافع النصر عبدالإله العمري ومدافع الهلال عبدالله الزوري وزميله المدافع فيصل درويش، وعلي النمر لاعب الشباب.

وتعاقدت إدارة الوحدة مع 7 لاعبين أجانب هم الحارس المصري محمد عواد والمدافع التركي إيمري تشولاك والبرازيليين جوزيه فيرناندو وماركوس غوليرمي ورينانو شافيز وانسيلمو دي مورايس والفنزويلي رومولو اوتيرو .

وفي المقابل يسعى الحزم لاستعادة مستوياته المميزة التي قدمها في المواسم التي لعب بها في دوري المحترفين والتي كان آخرها موسم 2010-2011 والتي شهدت هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وأكمل فريق الحزم استعداده بعدما أقام الفريق معسكراً إعدادياً في النمسا بقيادة مدربه الجديد الروماني دانيال إيسايلا.

وتعاقدت إدارة الحزم مع 8 لاعبين أجانب هم الحارس الجزائري ميليك عسلة والبرازيليين فاغنر اليماو ورودولفو ألميدا ولويز فليبي مورالها والاكوادوري كارلوس ألفريدو والكولومبي جون فريدو والبوليفي غيلبريت ألفاريز والسوري يوسف قلفا.