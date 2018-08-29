الرميان: البث سيكون عالي الجودة في القنوات المجانية

أكد حمود الرميان، المدير التنفيذي لشركة إنتيغرال التابعة لـ"إس تي سي" الناقل الرسمي لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان، أن البث سيكون عالي الجودة على جميع المنصات والقنوات، مضيفاُ بأن الفرق يكمن في عدد الكاميرات بالنسبة إلى البث المشترك.

وقال الرميان في مؤتمر عُقد يوم الأربعاء: بالنسبة للبث على جميع القنوات سيكون بجودة "إتش دي" العالية، والفرق بين المجاني والمشترك سيكون بعدد الكاميرات في باقة النجوم، حيث ستكون هناك لقطات خاصة على المدرجات ودكة البدلاء.

وأضاف الرميان بأن الشبكة المشغلة للهاتف لا يجب أن تكون من "إس تي سي" ليتابع المشاهد الدوري، وقال: الجميع سيستطيع مشاهدة المسابقات السعودية بغض النظر عن الشبكة المشغلة لهاتفه، وامنحونا أسبوعاً واحداً فقط، وسترون ما يسركم من ناحية النقل، كما أن التأخير جاء بسبب تأخر إبرام العقد مع اتحاد القدم.