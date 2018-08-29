الكشف عن أطقم فرق كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال حفل تدشين موسم 2018-2019 الذي أقيم يوم الثلاثاء في مدينة جدة، فيما أعلنت الأندية أطقمها للموسم الجديد.

وحددت الهيئة العامة للرياضة أسعار فئات أسعار تذاكر جميع مباريات الموسم، حيث تبدأ الأسعار الموحدة من 10 إلى 30 ريال، بينما تتراوح تذاكر الفئة الفضية من 100 إلى 300 ريال، وحدد مبلغ 300 إلى 500 ريال للفئة الذهبية، فيما بلغت أسعار المقصورة 2000 حتى 3000 ريال.

وشهد حفل التدشين حضور لاعبي الأندية المحترفين، بجانب 16 مدرب يشرفون على النواحي الفنية للفرق التي ستنافس على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقدمت رابطة دوري المحترفين الكرة الرسمية التي تلعب بها منافسات الموسم الجديد، وهي من علامة "نايكي" التجارية.