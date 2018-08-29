جيسوس: ثلاثي الوسط سيغيب.. ومشاركة إدواردو محتملة

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، غياب ثلاثي خط الوسط سلمان الفرج وعبدالملك الخيبري وعبدالله عطيف بسبب الإصابة، وأضاف أن مشاركة البرازيلي إدواردو ستكون محل شك، بحسب نتائج الاختبارات التي سيخضع لها اللاعب.

وقال جيسوس في مؤتمر صحافي يسبق مباراة يوم الجمعة أمام الفيحاء: مهم جدا أن نحقق الفوز في أول مباراة بالدوري، وأرى أن قيمة الدوري السعودي أصبحت أعلى بعد قرار زيادة عدد الأجانب وسيكون مختلفا عن السابق.

وحول غياب بعض اللاعبين عن المباراة، قال جيسوس: سنفتقد الفرج وعطيف والخيبري وسندخل المباراة بكامل الثقة لتحقيق أول انتصار، كما سنجري اختبارا لإدواردو لمعرفة إمكانية مشاركته في اللقاء، نثق بإمكانيات عموري وأي لاعب آخر بمستوى عال كما أنه أفضل لاعب في مركزه.. أدعو الجماهير للحضور ومساندة الفريق في الملعب.

واختتم جيسوس بأهمية دور المدرب عند إصابة اللاعبين: يجب على المدرب إيجاد حلول في حال إصابة أي لاعب وفي مباراتنا الأخيرة استطاع كنو تغطية النقص، وأعلم أن الفيحاء مستقر فنيا ومن ناحية الأجانب أيضا.