دياز يعلن جاهزية اتحاد جدة للمنافسة على لقب الدوري

أكد رامون دياز مدرب الاتحاد جاهزية فريقه لخوض منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأعلن استعداد فريقه للفوز باللقب، لاسيما أن الاتحاد في طور التحسن بعد تحضيرات الفترة الماضية في المعسكر الصيفي.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحافي عقد يوم الأربعاء قبل ملاقاة الشباب في افتتاح المسابقة: فتحنا صفحة الدوري، والبوادر الجيدة للفريق بدأت تظهر.

وأضاف: ننتظر بشغف كبير انطلاقة الدوري لكثرة النجوم المتواجدين فيه، كما أن الأندية المتنافسة أصبحت قوية، وطموحنا الفوز بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونمتلك كافة الإمكانات لتحقيق ذلك.

وأوضح دياز جاهزية اللاعب فهد المولد للمشاركة في مباراة الشباب يوم الجمعة، واختتم: وجود لاعبي الخبرة سيرفع من مستوى المنافسة بين فرق الدوري.