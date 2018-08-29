ليما: الدوري السعودي يعجبني.. وعموري سيظهر وسط النجوم

أبدى البرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل الإماراتي إعجابه بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خصوصا بعد الانتدابات التي قامت بها الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، والتي شهدت ضم عناصر مميزة ومؤثرة عالميا.

وقال ليما لـ "العربية.نت": لدي بعض الأصدقاء في الأندية السعودية، لذلك أحرص على متابعة بعض مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي مسابقة قوية وأيضا مستوى الأندية تطور وأصبحت قوية جدا.

وكانت تقارير إعلامية ربطت عن اقتراب النصر السعودي من التعاقد مع مهاجم الوصل، قبل أن ينفي النادي الإماراتي الأخبار ويؤكد بقاء صاحب الـ "24 عاما" مع الفريق لموسم خامس. وفضل اللاعب عدم الحديث للأنباء الصحافية التي أكدت تقديم عرض له من قبل نادي النصر في وقت سابق.

وتطرق المهاجم البرازيلي إلى تجربة عمر عبدالرحمن الذي انتقل إلى الهلال لمدة موسم رياضي قادما من العين الإماراتي، وقال: هو لاعب مميز ولديه اسمه في منطقة الخليج العربي وآسيا، وقادر على الظهور بشكل مميز في دوري يضم الكثير من النجوم، ولا أرى أن العين سيتأثر بغيابه لأنه فريق كبير.

وأضاف: أتطلع لتحقيق البطولات مع الوصل، وأنا سعيد لخوض موسم خامس مع الفريق في الدوري الإماراتي، وبالنسبة لإصابتي الأخيرة فإنني بحاجة إلى 4 أو 5 مباريات حتى أكون جاهزا بنسبة 100%.