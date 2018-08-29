مدرب الاتفاق ينشد النقاط الثلاث في افتتاح الدوري

أكد ليوناردو راموس مدرب الاتفاق حرص فريقه على حصد النقاط الثلاث في المواجهة الأولى أمام الرائد يوم الخميس ضمن افتتاح كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المدرب الأوروغوياني في المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء والذي يسبق المباراة: يضم فريقنا عناصر مميزة سواء على مستوى المحليين أو الأجانب، وقادر على الفوز في مواجهته الأولى بالدوري.

وأضاف الجزائري رايس مبولحي حارس الاتفاق: الفريق استعد بشكل كبير طوال الفترة الماضية وبعمل احترافي مع المدرب.

وزاد: المواجهة الأولى دائما مهمة وصعبة، ولكن نحن اللاعبون نتعامل كفريق واحد وقادرون على تحقيق نقاط المباراة.