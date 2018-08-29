نقل مواجهة الباطن والاتفاق إلى الدمام

قررت لجنة المسابقات في اتحاد القدم السعودي نقل مباراة الباطن والاتفاق ضمن الدولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الدمام بدلاً من حفر الباطن بسبب أعمال الصيانة التي يخضع لها ملعب الفريق الشمالي.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد تكفل بزراعة الملعب التابع لنادي الباطن بالعشب الطبيعي بدلاً من الصناعي الذي كان الفريق يخوض مواجهاته الدورية عليه طوال موسمين قضاهما في دوري المحترفين، وبسبب أعمال الصيانة يتدرب الفريق حالياً في ملعب إدارة التعليم.

والتقى الفريقان 4 مرات سابقة في الدوري السعودي فاز الباطن مرتين والاتفاق مرة بينما انتهت مواجهتهما الأخيرة في يناير الماضي بالتعادل الإيجابي 1-1.