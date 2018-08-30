الأخضر يواجه بوليفيا في أولى وديات معسكر كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد المعسكر المقبل للمنتخب الأول استعداداً لكأس آسيا 2019 المقام في الإمارات.

وسيبدأ الأخضر تجمعه يوم الاثنين 3 سبتمبر المقبل وحتى العاشر من الشهر نفسه، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس آسيا 2019. ومن المقرر أن يلعب الأخضر مباراة ودية وحيدة خلال المعسكر أمام منتخب بوليفيا في آخر أيام المعسكر على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. وسيختار الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب الأخضر، قائمة لاعبيه بعد الانتهاء من الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق أن تواجه الأخضر أمام بوليفيا في مناسبتين، بعام 1994 و1999، انتهت الأولى بخسارة بهدف دون رد والثانية بالتعادل السلبي في كأس القارات.