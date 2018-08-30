عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الإعلان عن الحكام في دوري الأمير محمد بن سلمان

المصدر: العربية.نت
يتواجه الشباب والاتحاد في أولى قمم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
رابط مختصر

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، قائمة حكام مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم تعيين التشيكي بافيل كرالوفيتش حكما لمواجهة أحد والنصر، والألماني تومسين مارتين للحزم والوحدة، والويلزي سيمون إيفانزلي لمباراة الافتتاح بين الاتفاق والرائد، والإنجليزي مارك كلاتنبيرغ للقادسية والفتح، والبولندي سيمون مارتنياك لمواجهة الهلال والفيحاء، والسلوفيني دامير سكومينا للشباب والاتحاد، والصربي ميلوراد مازيتش في مباراة الفيصلي والباطن، والهولندي بيرون كويبرز حكما لمواجهة الأهلي والتعاون.

كلمات دالّة

#سكومينا, #كويبرز, #كلاتنبيرغ

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر