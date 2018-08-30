الإعلان عن الحكام في دوري الأمير محمد بن سلمان

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، قائمة حكام مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم تعيين التشيكي بافيل كرالوفيتش حكما لمواجهة أحد والنصر، والألماني تومسين مارتين للحزم والوحدة، والويلزي سيمون إيفانزلي لمباراة الافتتاح بين الاتفاق والرائد، والإنجليزي مارك كلاتنبيرغ للقادسية والفتح، والبولندي سيمون مارتنياك لمواجهة الهلال والفيحاء، والسلوفيني دامير سكومينا للشباب والاتحاد، والصربي ميلوراد مازيتش في مباراة الفيصلي والباطن، والهولندي بيرون كويبرز حكما لمواجهة الأهلي والتعاون.