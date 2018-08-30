"العربية" ترافق مسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد

يبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم استخدام تقنية الفيديو "فار" في مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انطلاقا من منافسات الجولة الأولى يوم الخميس.

وجلب الاتحاد معدات التقنية من شركة مختصة في العاصمة البريطانية لندن، وهي ذات المعدات التي استخدمها اتحاد الكرة في مباراة السوبر السعودي التي فاز بها الهلال على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في لندن على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وسيتحكم ثلاثة أشخاص بنظام الفيديو، داخل غرفة خاصة بالتحكم، يجلس فيها المسؤول عن التحكم بكافة الكاميرات المرتبطة بالنظام، بجانب حكم الفيديو الذي يأخذ القرار ويخبر حكم المباراة به، بجانب حكم مساعد آخر.