سوموديكا: لا يوجد مرشح للقب الدوري

أكد الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب، أنه لا يوجد مرشح حقيقي للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفاً في الوقت ذاته أن الفريق يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين تساعده على المنافسة.

وقال سوموديكا في لقاء خاص مع "العربية": سنبدأ موسما صعبا جدا، كل فريق لديه 8 لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، وأعتقد أنه لا يوجد أي فريق مرشح الآن لتحقيق لقب الدوري، كما أننا استعددنا بشكل كبير ولدي مجموعة مميزة وسننافس على لقب الدوري.

وأضاف سوموديكا، بأنه لن يفضل أي لاعب على آخر مهما كان مشهوراً، وأن الجميع يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم: قلت للاعبين إنني لن أسمح بأي لاعب لا يقدم 100% من عطائه، حذرت أبناء جلدتي الرومانيين وأيضا الأجانب المتبقين أن مصيرهم دكة البدلاء إذا لم يبذلوا مجهودا كافيا داخل الملعب.

وحول الاعتماد على الشمراني، اختتم الروماني: أريدأن أؤكد اعتمادي على ناصر الشمراني لأنه يعجبني كثيرا وأثق فيه، ناصر من نوعية اللاعبين الذين أحبهم، عمره 35 عام وخلال الإعداد أظهر لي عطاء لاعب في مقتبل العمر، أنا أعلن الآن أنه سيقدم مستويات مبهرة وأتوقع أنه سيسجل من 10 إلى 12 هدفا في الدوري.