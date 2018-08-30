عموري ينضم إلى "الأبيض" ويغيب عن الهلال

استدعى الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرب المنتخب الإماراتي النجم عمر عبدالرحمن لاعب الهلال لقائمة المنتخب التي ستخوض معسكرا تحضيريا في الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر في مدينة جيرونا الإسبانية ضمن تحضيرات "الأبيض" لكأس آسيا 2019 بالإمارات.

ويعتبر الاستدعاء الأول لـ"عموري" إلى قائمة المنتخب الإماراتي، بعد انضمامه إلى صفوف الهلال في أغسطس لمدة موسم كامل.

ويخوض المنتخب الإماراتي مباراتين دوليتين وديتين أمام ترينداد وتوباغو يوم 6 سبتمبر ومنتخب لاوس في 11 من ذات الشهر.

وسيتواجد في تجمعات المنتخب الإماراتي في الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في كأس آسيا التي لا تتعارض مع استحقاقات الهلال، وفي أيام التوقف الدوري "أيام فيفا".

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عن فترة تجمعات منتخب الإمارات استعدادا لمنافسات كأس آسيا، حيث انتهت المرحلة الأولى، ويعد معسكر جيرونا ضمن الفترة الثانية، وسيكون التجمع الثالث في إسبانيا أيضا بمدينة برشلونة خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل ويتخلله لعب مباراتين وديتين 10 و16.

وبعدها سيعود عموري للتجمع مرة أخرى مع المنتخب في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، لكن عمر سيتواجد مع الإمارات بعد فراغه من مباراة الهلال والوحدة التي تقام بتاريخ 10 نوفمبر، فيما سيغيب لاعب الهلال عن المعسكر الخامس لمنتخب الإمارات الذي سيكون في مدينة دبي خلال الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر، لارتباطه بمباريات الدوري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الإماراتي إلى جيرونا الإسبانية يوم السبت، ويخوض عمر عبدالرحمن مباراة مع الهلال ضد الفيحاء يوم الجمعة ضمن الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.