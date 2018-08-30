مشاهد جديدة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

شهد كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2018-2019 العديد من التغييرات، بداية من إطلاق اسم جديد على البطولة في نسخة استثنائية.

كما كشفت رابطة الدوري السعودي عن كأس جديدة يتنافس عليها 16 ناديا بعد رفع عدد الفرق المشاركة في الموسم الذي ينطلق يوم الخميس بثلاث مواجهات، فيما أقيم حفل تدشين لإعلان انطلاقة المسابقة لأول مرة يوم الثلاثاء في مدينة جدة.

وارتفع عدد الأجانب في الدوري إلى 8 لاعبين في كل فريق، فيما يبدأ 14 فريقا الموسم بكوادر تدريبية مختلفة عن العام المنصرم، على أن يتواجد مدرب سعودي في الطاقم التدريبي لكل ناد في الفريق الأول.

ومن أبرز مشاهد الموسم الجديد، استخدام تقنية الفيديو "فار" لأول مرة، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد غير محدد من الحكام الأجانب، ويبرز عمر عبدالرحمن صانع ألعاب الهلال كأول لاعب إماراتي يتواجد في الدوري.

وبلغ عدد الجنسيات التي ستتواجد في الدوري "41"، فيما يتولى نواف التمياط رئاسة الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى وجود ناقل تلفزيوني جديد للمسابقة التي تعد ثاني أغلى قيمة في القارة الآسيوية.