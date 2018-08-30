الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الفيحاء

يستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف الفيحاء على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين ستكون مهمة الشباب صعبة حينما يواجه ضيفه اتحاد جدة على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويلتقي القادسية أمام ضيفه الفتح، والفيصلي يستضيف نظيره الباطن في المرحلة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد جامعة الملك سعود بالرياض يبدأ الهلال حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف الفيحاء، ونجح الهلال في تحقيق لقب دوري المحترفين السعودي في الموسمين الماضيين، ويبحث عن تأمين لقبه للموسم الثالث على التوالي.

وخاض الهلال معسكراً إعدادياً في النمسا بقيادة مدربه البرتغالي خورخي خيسوس الذي نجح باجتياز أول اختبارين له مع الفريق عقب فوزه على الشباب العماني 1-صفر في البطولة العربية وتحقيقه لقب كأس السوبر بفوزه على اتحاد جدة 2-1.

وتعاقدت الإدارة الهلالية مع أربعة لاعبين أجانب هم الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" والفرنسي بافيتيمبي غوميز والبيروفي أندريه كاريلو والمدافع الإسباني ألبرتو بوتيا. لينضموا إلى الرباعي السوري عمر خربين والحارس العماني علي الحبسي والبرازيلي كارلوس ادواردو والفنزويلي غليمين ريفاس.

وفي المقابل يبحث الفيحاء عن مواصلة مستوياته المميزة التي قدمها في الموسم الماضي إلا أن بدايته ستكون صعبة حيث أنها أمام حامل اللقب وبطل كأس السوبر.

واستعد الفيحاء للموسم الرياضي بإقامة معسكر في النمسا بقيادة مدربه الأرجنتيني غوستافو كوستاس، الذي يقضي موسمه الثاني مع الفريق بعدما قدم مستوى مميزا في الموسم الماضي.

وقررت إدارة الفيحاء الإبقاء على 6 لاعبين أجانب من الموسم الماضي وهم اليوناني اليكساندروس تزيوليس والكولومبي دانيلو اسبريا والتشيلي روني فيرنانديز والكوستاريكي جون رويز والأرجنتيني جوناثان غوميز ومدافع الرأس الأخضر ادميلسون جيجي، في حين تعاقدت مع الثنائي الحارس الكولومبي كريستيان بونيلا والبرازيلي نالدو سانتوس.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد ستكون مهمة الشباب صعبة حينما يستضيف نظيره اتحاد جدة في قمة مباريات الجولة الأولى، ويسعى الشباب لاستعادة مستوياته المميزة ومسح الصورة التي ظهر بها في المواسم الماضية، والتي ابتعد فيها الفريق عن المنافسة على لقب الدوري، وأكمل الشباب استعداده للموسم بإقامة معسكر في مدينة ماريبو السلوفينية بقيادة مدربه الجديد الروماني ماريوس سوماديكا.

وتعاقدت الإدارة مع 6 لاعبين أجانب جدد هم الروماني كونستانتين بوديسكو ومواطنه فاليريا جاما والرباعي البرازيلي ويرغتون صوماليا وآرثر كاريكي وايلر سيلفا ولويز انطونيو، لينضموا إلى الحارس التونسي فاروق بن مصطفى والمدافع الجزائري جمال بلعمري.

وفي المقابل يبحث اتحاد جدة عن استعادة توازنه عقب خسارته كأس السوبر أمام الهلال وتعادله الجمعة الماضي أمام الوصل الإماراتي على ملعبه 1-1 في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الأندية العربية.

ويتطلع الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد إلى تحقيق أول ثلاث نقاط لإعادة استقرار الفريق عقب الانتقادات الجماهيرية الواسعة له بعد أول مباراتين للفريق.

ويستضيف القادسية نظيره الفتح في مباراة متكافئة على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وأقام القادسية معسكراً اعدادياً بالنمسا بقيادة مدربه الجديد الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش لمدة ثلاثة أسابيع.

وفضلت إدارة القادسية الإبقاء على الرباعي الأجنبي البرازيليين ايلتون خوزيه وبيسمارك فيريرا جورجينهو دي مورا والإيفواري هيرفي غاي، وتعاقدت مع الرباعي الحارس الأسترالي جاك دونكان ومواطنه رييس ويليامز والكاميروني أبوبكر أومارو والبرازيلي ياقو سانتوس.

وفي المقابل يبحث الفتح عن استعادة أمجاده التي حققها موسم 2013-2013 حينما حقق لقب الدوري بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال الذي قاد الفريق في معسكره في سلوفينيا.

وتعاقدت إدارة الفتح مع 5 لاعبين أجانب جدد هم الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال والجزائري محمد نعماني والأوروغوياني ماتياس أغوريغاي والكنغولي نزوزي توكو والغيني خليل بانغورا، في حين أبقت على الثلاثي التونسي عبدالقادر الوسلاتي والجزائري إبراهيم الشنيحي والبرازيلي جواو بيدرو.

ويسعى الفيصلي إلى مواصلة مستوياته المميزة التي قدمها في الموسم الماضي حينما يستضيف نظيره الباطن على استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، وقدم الفيصلي أداءً مميزاً في الموسم الماضي بعدما أنهى الفريق موسمه في المركز الخامس بالإضافة إلى أنه كان وصيف لبطل كأس الملك والذي توج به اتحاد جدة.

وأقام الفيصلي معسكراً إعدادياً في رومانيا بقيادة مدربه البلجيكي مريشيا ريدنك وبوجود 25 لاعباً، وقررت إدارة الفريق الابقاء على أربعة لاعبين أجانب هم، الثلاثي البرازيلي روجيرو ولويس غوستافو وإيغور روسي، والترينيدادي خاليم هايلند في حين تعاقدت مع 4 لاعبين أجانب جدد هم الكويتي فهد الأنصاري لاعب اتحاد جدة السابق، والمدافع الكرواتي انتي بوليتش والنيجيري جوزيف أكبالا والكولمبي دييغو كالديرون.

ويبحث الباطن عن البقاء في دوري المحترفين السعودي للموسم الثالث على التوالي، وأقامت الفريق معسكراً إعدادياً في بلجيكا معقل مدرب الفريق الجديد فرانك فركاوترن.

وتعاقدت إدارة الباطن مع 8 لاعبين أجانب جدد هم الحارس البرازيلي أدريانو فاتشيني ومواطنيه جواو غابرييل ولوكاس تاغيليا واندريس براغا وكريسان دا كروز، والبولندي لوكاس سيزيمون والكولومبي جون ميشيل سيلفا والمغربي عزيز بوحدوز.