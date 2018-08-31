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آل الشيخ: آمل أن يكون الحكم الرابع أجنبيا

المصدر: العربية. نت
صورة سابقة لتركي آل الشيخ
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وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة يوم الجمعة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعادة النظر في أن يكون الحكم الرابع أجنبيا في المسابقات المحلية.

وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" : آمل من الاتحاد السعودي إعادة النظر في أن يكون الحكم الرابع أجنبيا أيضا، إلى أن يصبح الحكم السعودي جاهزا.

وأضاف: آمل إعادة النظر مره أخرى في جدول الدوري، الفرق الجماهيرية يجب أن لا تلعب في نفس التوقيت.

كما توجه بالشكر إلى عبدالرحمن القضيب، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية، بعدما وصلت نسبة إضاءة استاد الأمير فيصل بن فهد إلى 4 آلاف "لوكس" كأعلى إضاءة ملعب في العالم، ويحتضن الملعب مباراة الشباب والاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كلمات دالّة

#الشباب الاتحاد, #تركي آل الشيخ, #استاد الأمير فيصل بن فهد

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