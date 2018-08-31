الانضباط تغرم الاتفاق والرائد 10 آلاف ريال

ألزمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي نادي الاتفاق بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لتأخر لاعبي الفريق في النزول لأرضية الملعب لأكثر من 3 دقائق في اللقاء، الذي جمعه ضد الرائد يوم الخميس ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما غرمت الانضباط الرائد 10 آلاف ريال لذات السبب، بعد تأخر لاعبي الفريق في النزول إلى أرضية الملعب لأكثر من 3 دقائق في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وذلك بناء على تقرير مراقب المباراة.

وأوضح بيان لجنة الانضباط والأخلاق الذي نشر يوم الجمعة، أنه يجب على الناديين دفع الغرامة في موعد أقصاه 30 يوما من صدور القرار، وأنه غير قابل للاستئناف.