الشمراني: مدربنا يراهن على "المرجلة" وأتحدى الأجانب

أبدى ناصر الشمراني، مهاجم وهداف الشباب، جاهزيته لمنافسة أجانب الأندية الأخرى، تحديدا المهاجمين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ليس بشيء جديد بالنسبة له.

وقال الشمراني في لقاء خاص مع "العربية": "منذ 15 أو 16 عاماً وأنا أتنافس مع الأجانب وأتحداهم، وبالنسبة لي في الموسم الجديد فإن التحدي هو عدد الـ8 أجانب، وهو أمر ليس بجديد، فقد بدأت منافستهم منذ 15 أو 16 عاما".

وزاد الشمراني حول إضافة المدرب الروماني سوموديكا للفريق، قائلاً: المدربون الرومانيون يحبون ويعتمدون على "المرجلة" وأتمنى أن يؤدي الفريق بهذا الشكل في جميع المباريات.