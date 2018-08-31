الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على الفيحاء

حقق الهلال فوزاً ثميناً على ضيفه الفيحاء 1-صفر، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، في المواجهة التي احتضنها استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، في حين تعادل فريقا القادسية وضيفه الفتح سلبياً، في فرط الفيصلي بثلاث نقاط بعد تعادله أمام ضيفه الباطن 2-2 في المرحلة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض حقق الهلال فوزاً ثميناً على ضيفه الفيحاء بهدف نظيف، في مواجهة شهدت ثلاث بطاقات حمراء. وبدأ الهلال المباراة مهاجماً بحثاً عن هدفٍ مبكر وكان قريباً من ذلك بعدما أهدر الإماراتي عموري هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله ياسر الشهراني أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه محمد كنو أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس الكولومبي كريستيان بونيا.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال محاولاته إلا أنه وجد صعوبات كبيرة في اختراق دفاع الفيحاء، ليدفع مدربه البرتغالي خيسوس بالمهاجمين الفنزويلي غليمين ريفاس والسوري عمر خربين اللذان دخلا كبديلين للثنائي الفرنسي غوميز والبرازيلي إدواردو.

وعند الدقيقة 63 ازدادت صعوبة المباراة على الفيحاء بعدما طُرد مدافعه عمر العودة لحصولة على البطاقة الصفراء الثانية. وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه ريفاس الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله ياسر الشهراني ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس بونيا الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 70 كاد التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء أن يفاجئ الهلاليين بهدف السبق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس العماني علي الحبسي الذي أبعدها بصعوبة. وعند الدقيقة 74 تساوت كفة الفريقين العددية بعدما اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه سالم الدوسري لحصوله على الإنذار الثاني. وعند الدقيقة 77 أتى الفرج الهلالي بعدما نجح لاعبه محمد كنو بتسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء تسبب بها زميله محمد البريك الذي تعرض لإعاقة من لاعب الفيحاء توقيق بوحيمد. وحاول الفيحاء العودة إلى المباراة إلا أن مهمته أصبحت صعبة للغاية خاصة بعد طرد مدافعه عبدالله كنو الذي حصل على الإنذار الثاني عند الدقيقة 80.

وسيطر الهلال على المباراة في الدقائق العشر الأخيرة إلا أن أعلن أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المواجهة بفوز أزرق العاصمة 2-1.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة فرط الفيصلي بثلاث نقاط ثمينة عقب تعادله 2-2 أمام ضيفه الباطن. وتقدم الفيصلي بهدفين في الشوط الأول سجلهما مهاجميه البرازيلي روجيرو عند الدقيقة 29 ومحمد مجرشي عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني فرض الباطن سيطرته وتمكن لاعبه المغربي عزيز بوهدوز بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 56. وعند الدقيقة 90+6 نجح الكولومبي يوهان ارانغو بتسجيل هدف التعادل بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية في شباك الفيصلي.

وعلى استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر تعادل فريقا القادسية وضيفه الفتح سلبياً.