سوموديكا: استحققنا الفوز.. وسعيد بمستوى اللاعبين

أبدى الروماني ماريوس سوموديكا، سعادته بتحقيق الانتصار الصعب على الاتحاد في أولى مباريات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سوموديكا في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب اللقاء: قدمنا مباراة جيدة ولعبنا بروح عالية، سعيد جدا بأن اللاعبين طبقوا الأدوار المطلوبة منهم واستطعنا إيقاف خطورة الاتحاد.

وأضاف المدرب الروماني حول أحقية الفوز: أضعنا أكثر من هدف محقق في الشوط الأول وشكلنا خطورة أمام مرمى الخصم، ولا أستطيع التعليق على تبديلات الخصم، وأهنئ جميع لاعبي ومحبي الشباب وحظا موفقا للاتحاد ومدربه دياز.