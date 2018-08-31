هيئة الرياضة توجه بفتح المدرجات خلف المرمى بشكل مجاني

قرر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، يوم الخميس، فتح المدرجات الواقعة خلف المرميين، بشكل مجاني خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأُعلن أيضا عن تخفيضات خاصة لأسعار التذاكر تشمل منسوبي وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وأمن الدولة بنسبة 50%، وكذلك الأطباء والأطفال حتى طول 130 سم، وبنسبة 25% للرياضيين القدامى ومنسوبي الهيئة العامة للرياضة. وستحصل بعض الفئات على تذاكر الحضور بالمجان، وتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الشهداء ومن تجاوز الـ 60 عاما، لجميع الجنسيات.

وانطلقت مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس، بثلاث مواجهات، فاز فيها النصر على أحد وتعادل في اللقاءين الأخيرين الوحدة مع الحزم والاتفاق مع الرائد.