إدارة الفيحاء تنفي بيع عقد الكولومبي أسبريا

أصدرت إدارة الفيحاء بياناً رسمياً تنفي فيه بيع عقد الكولومبي دانيلو أسبريا لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، مشيرة إلى أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي.

وراجت أخبار صحافية حول انتقال أسبريا إلى أحد الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت إدارة الفيحاء: ننفي ما تم تداوله عن انتقال أسبريا في فترة الانتقالات المقبلة، ونستغرب تداول هذه الأخبار دون الرجوع إلى المسؤولين في النادي. وواصل: لم يرد إلى الإدارة أي عرض رسمي لانتقال اللاعب ولم تتم مناقشة هذا الأمر من الأساس.

وزاد البيان: أسبريا مرتبط مع الفيحاء ويقدم وزملاؤه مستويات مميزة، ولا توجد لدينا أي رغبة بالاستغناء عن خدماته.

وانتقل أسبريا إلى الفيحاء الموسم الماضي بنظام الإعارة قادماً من العين الإماراتي قبل أن تشتري إدارة سعود الشلهوب عقده بشكل نهائي مطلع الموسم الحالي.

ولعب الجناح الكولومبي 11 مباراة في الدوري هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف أمام النصر والاتحاد والفتح والقادسية.