البرتغالي جارديم يظهر في "الملز" لمتابعة النصر

ظهر المدرب البرتغالي الشهير ليوناردو جارديم في ملعب الأمير فيصل بن فهد لمتابعة مباراة النصر والوحدة، وذلك في زيارته إلى الرياض لإتمام مفاوضاته مع إدارة النادي العاصمي لتولي تدريب الفريق.

ووصل جارديم، الذي لا يرتبط مع أي نادٍ حالياً بعد إقالته من تدريب موناكو الفرنسي، إلى الرياض يوم الأحد لإكمال مفاوضاته مع النصر الذي لم يتعاقد مع مدرب بعد إقالة الأوروغوياني كارينيو.

والتقطت كاميرات التلفاز المدرب الذي قاد موناكو إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018 إلى جانب الرئيس سعود آل سويلم وهما يتابعان النصر أمام الوحدة ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتولى البرتغالي هيلدر كريستافو تدريب النادي العاصمي بشكل مؤقت خلفاً للأوروغوياني دانييل كارينيو الذي تمت إقالته بعد الخسارة أمام أهلي جدة ومولودية الجزائر مطلع نوفمبر الماضي.