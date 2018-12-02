الوحدة يتلاعب بالنصر تحت أنظار البرتغالي جارديم

فجّر الوحدة مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على النصر 2-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتاج النصر فقط 10 دقائق حتى تمكن لاعبه البرازيلي جوليانو من افتتاح التسجيل بعدما اخترق دفاع الوحدة برفقة زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله وسدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس المصري محمد عواد.

وحاول الوحدة وكان قريباً من ذلك بعدما سنحت فرصة محققة للاعبه البرازيلي الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالله الزوري ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براد جونز الذي تصدى بها لتعود إليه مرة أخرى ليسدد الكرة إلا أنها أصابت العارضة.

ورد النصر سريعاً وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني بعدما تلقى لاعبه البرازيلي جوليانو تمريرة متقنة من زميله يحيى الشهري أمام المرمى ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد عواد الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني وضحت أفضلية الوحدة الذي فرض سيطرته وتمكن لاعبه أحمد عبده من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 62 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فواز الصقور ليسدد الكرة استقرت في شباك الحارس جونز.



وواصل الوحدة هجومه وتمكن لاعبه أحمد عبده من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله الفنزويلي أوتيرو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول النصر العودة مجدداً وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه النيجيري أحمد موسى الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وكثف النصر محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه يحيى الشهري الذي تلقى تمريرة من زميله إبراهيم غالب ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المصري محمد عواد الذي تصدى لها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 21 نقطة في المركز الرابع، وبقي النصر على رصيده السابق 25 نقطة في المركز الثاني.