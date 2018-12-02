للمباراة الـ11 على التوالي.. الاتحاد لا يعرف طعم الفوز

خطف اتحاد جدة نقطة ثمينة بعد تعادله أمام ضيفه الحزم 2-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ختام المرحلة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الحزم المباراة بهجوم على مرمى الاتحاد أثمر عن هدفٍ مبكر بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق لاعبه فارس العياف الذي استغل خطأ الحارس فواز القرني في إبعاد كرة ليسددها في الشباك.

وحاول الاتحاد العودة وكاد لاعبه التشيلي كارلوس فيلانويفا يسجل هدف التعادل بعدما اخترق دفاع الحزم وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مليك عسلة الذي تصدى لها.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر لاعبه البرازيلي رومارينيو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله حسن معاذ ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مليك عسلة.

ولم يتوقف هجوم الاتحاد وكاد لاعبه البرازيلي جوناس يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس مليك عسلة الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل حارس الحزم مليك عسلة تألقه بعدما أبعد تسديدة مهاجم الاتحاد فهد المولد القوية إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني فاجأ الحزم مضيفهم بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 51 عن طريق مهاجمه محمد الصيعري الذي حول عرضية زميله خالد البركة بقدمه في شباك الحارس فواز القرني.

وبدأ الاتحاد رحلة البحث عن هدف تقليص الفارق ونجح في ذلك عند الدقيقة 59 عن طريق مهاجمه البرازيلي رومارينيو الذي حول عرضية زميله حسن معاذ بقدمه في شباك الحزم.

وعند الدقيقة 65 ارتكب حارس الحزم مليك عسلة خطأً فادحاً بعدما أمسك بكرة عائدة من زميله خالد البركة ليحتسب حكم المباراة خطأ داخل منطقة الجزاء، ليتصدى له حسن معاذ ويسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه الصربي ألكساندر بيزيتش هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالرحمن الغامدي ليسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالبرازيلي فاجنر أليماو مدافع الحزم لتذهب خارج الملعب.

وعند الدقيقة 90 تمكن الصربي ألكسندر بيزيتش مهاجم الاتحاد من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله منصور الحربي برأسه في شباك الحزم.